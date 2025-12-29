Slušaj vest

Skupština opštine Trstenik usvojila je budžet za 2026. godinu u rekordnom iznosu od 2.100.000.000 dinara, što obuhvata značajna ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje, socijalnu zaštitu, sport i unapređenje kvaliteta života građana.

-Planirana sredstva uključuju: 40 miliona dinara za čišćenje jezera za vodosnabdevanje, 15 miliona dinara za nastavak izgradnje objekta vrtića, 43 miliona dinara za projekat energetske efikasnosti Tehničke škole, 45 miliona dinara za besplatan prevoz učenika, penzionera i nosilaca boračkih ličnih karta, 30 miliona dinara za usluge Centra za socijalni rad, geronto-domaćice i lične pratioce i 3 miliona dinara za program “Roditelj - Negovatelj”, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

1/5 Vidi galeriju Usvojen budžet opštine Trstenik za 2026. godinu Foto: SO Trstenik

Prema njenim rečima, za izgradnju i rekonstrukciju puteva opredeljena su 162 miliona dinara, 21 milion dinara za Dom zdravlja “Dr Sava Stanojević”, 41.5 miliona dinara za sport, 54 miliona dinara za regulisanje bujičnih i atmosferskih vodotokova, 6 miliona dinara za rekonstrukciju Biblioteke u Velikoj Drenovi, 6 miliona dinara za izgradnju pristupne staze Jerininom gradu i 24 miliona dinara za novčane kartice osnovcima.

Budžetom izdvaja sredstva i za: paketići za predškolce i učenike nižih razreda, besplatna putovanja, novčane nagrade za dobitnike priznanja na republičkim takmičenjima, laptopi za đake generacije. stipendije za najbolje đake i studente.

Dodatne investicije uključuju: 2 miliona dinara za renoviranje OŠ “Miodrag Čajetinac Čajka”, 2,5 miliona dinara za objekat Mesne zajednice Ugljarevo, 1,2 miliona dinara za izgradnju tribina na stadionu

-Usvojenim budžetom potvrđujemo jasno opredeljenje opštine Trstenik za dalji razvoj, unapređenje javnih usluga i snažnu podršku svim generacijama naših građana, istakla je predsednica opštine Milena Turk.