Može se reći da smo navikli na okićene automobile, motoriste, Deda Mraza obučenog u crveno odelo, vidimo na ulicama pred novogodišnje praznike, ali su građani Paraćini večeras videli iznenađenje na ulicama!

Naime, jedan traktor je uspeo da oduševi i staro i mlado, a lampice u raznim bojama su dočarale ugođaj — čak su i gume "ponele" deo ukrasa.

Pretpostavlja se da je neko želeo da prikaže da nam se praznici bliže i da zbog toga treba da se setimo da se sreća krije u malim stvarima — ili glomaznim traktorima koji su okićeni kao jelka!

Srećni praznici i od nas!