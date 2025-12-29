Građane Paraćina večeras je iznenadio neobičan prizor – traktor okićen novogodišnjim lampicama provozao se gradom i uneo praznični duh među prolaznike
PARAĆINCI OSTALI U ČUDU! Okićeni traktor kao novogodišnja jelka provozao se ulicama grada: Čak su i gume "ponele" ukrase! (VIDEO)
Može se reći da smo navikli na okićene automobile, motoriste, Deda Mraza obučenog u crveno odelo, vidimo na ulicama pred novogodišnje praznike, ali su građani Paraćini večeras videli iznenađenje na ulicama!
Naime, jedan traktor je uspeo da oduševi i staro i mlado, a lampice u raznim bojama su dočarale ugođaj — čak su i gume "ponele" deo ukrasa.
Pretpostavlja se da je neko želeo da prikaže da nam se praznici bliže i da zbog toga treba da se setimo da se sreća krije u malim stvarima — ili glomaznim traktorima koji su okićeni kao jelka!
Srećni praznici i od nas!
