Iz Javno-komunalnog preduzeća "Šumadija" u Kragujevcu objavili su radno vreme svojih sektora i službi za vreme novogodišnjih i božićnih praznika.

Sektor groblja - U dane novogodišnjih i božićnih praznika (01. i 07. januara 2026. godine) neće se obavljati sahranjivanje na gradskim grobljima, kao ni izdavanje pokojnika, dok će zaposleni na preuzimanju pokojnika i portiri raditi po ustaljenom rasporedu.

Na Varoškom i Bozman groblju 02. i 06. januara 2026. godine biće organizovano dežurstvo šalterskih radnika, zaposleni na sahranjivanju će raditi ukoliko bude zakazanih sahrana, a vozači, zaposleni na preuzimanju pokojnika, spremači pokojnika i portiri radiće po ustaljenom rasporedu.



Sektor parkinga – 01, 02, 06. i 07. januara 2026. godine neće se vršiti naplata parkiranja na otvorenim i zatvorenim parkiralištima, dok javna garaža u ulici Kneza Miloša radi neprekidno 24 časa.

Služba za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila će raditi u skladu sa potrebama Saobraćajne policije i Komunalne inspekcije.

Prodajna mesta parking karata u poslovnicama u TPC „Radnički“ i u objektu pijace „Aerodrom“ neće raditi 01, 02, 06. i 07. januara 2026. godine.



Sektor čistoće radi po ustaljenom planu i programu za dane praznika, osim Službe zoohigujene gde je organizovano pasivno dežurstvo.



Sektor pijaca – sve pijace neće raditi 01. i 07. januara 2026. godine. Ostalim danima pijace rade ustaljenom radnom vremenu.



Sektor javnog transporta putnika

Vozila u JTP saobraćaće po izmenjenom redu vožnje i to:

31.12.2025. godine – red vožnje za radni dan skraćeno do 19 časova,

01.01.2026. godine - ne saobraća javni prevoz

02.01.2026. godine – red vožnje za nedelju

03.01.2026. godine – red vožnje za subotu

04.01.2026. godine – red vožnje za nedelju

06.01.2026. godine - red vožnje za nedelju skraćeno do 19 časova,

07.01.2026. godine - ne saobraća javni prevoz.

Dispečerska služba će raditi 02. i 06. januara 2026. godine od 7 do 15 sati.



Korisnički centar JKP Šumadija Kragujevac – za vreme novogodišnjih i božićnih praznika neće raditi.



U slučaju snežnih padavina organizovano je dežurstvo zimske službe.