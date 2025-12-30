Slušaj vest

Povređenih na sreću nema, jer su to učinili sa ulice, dok je u lokalu bilo gostiju i osoblja.

Ubrzo su pronađeni u Prokuplju, a kako nam je potvrdio tužilac Osnovnog tužilaštva u Prokuplju Milan Pantović, za sada nema poznatog motiva. Ipak, tokom procesa saznaće se zašto su to učinili.

Protiv obojice biće podnete prijave za nasilničko ponašanje.

Kurir.rs

