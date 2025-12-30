Dvojica Prokupčana su, kako za sada tvrde, bez nekog posebnog razloga razbili portale kafića u centru Žitorađe, a zatim se udaljili sa lica mesta.
nasilničko ponašanje
PROKUPČANI RAZBILI PORTALE KAFIĆA U ŽITORAĐI: Kažu, bez posebnog razloga?! Slede prijave za nasilničko ponašanje
Slušaj vest
Povređenih na sreću nema, jer su to učinili sa ulice, dok je u lokalu bilo gostiju i osoblja.
Ubrzo su pronađeni u Prokuplju, a kako nam je potvrdio tužilac Osnovnog tužilaštva u Prokuplju Milan Pantović, za sada nema poznatog motiva. Ipak, tokom procesa saznaće se zašto su to učinili.
Protiv obojice biće podnete prijave za nasilničko ponašanje.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši