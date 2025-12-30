U prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su 54 terena (37 tokom dana i 17 tokom noći).
KRAGUJEVČANI SE NAJVIŠE ŽALILI NA OVE TEGOBE: Više od 200 poziva Hitnoj za samo jedan dan
U ambulanti je obavljen 41 pregled odraslih osoba (tokom dana 16, tokom noći 25 pregleda) i 35 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 9.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa neurološkim problemima, oboleli od karcinoma i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari, navode iz kragujevačkog Zavoda za urgentnu medicinu, kome je upućeno 246 poziva telefonom u prethodna 24 časa.
