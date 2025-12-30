Slušaj vest

Većina vozača iz Loznice pored klasičnih želja o zdravlju i ostalom sigurno bi od Deda Mraza u novoj godini poželela više parking-mesta koja hronično nedostaju gradu. Mraz se tu mnogo ne pita, ali se pita gradska uprava koja je uradila novi parking kod OŠ ‘’Kadinjača’’ u lozničkim Lamelama.

Asfaltiran je pre nekoliko dana, a juče su obeležena parking - mesta pa su vozači odmah počeli da ga koriste. Na raspolaganju im je novih 57 parking-mesta, kao i dva mesta namenjena osobama sa invaliditetom, što bi osetno trebalo da olakša nalaženje mesta za automobile u Novom naselju. Za sada je parekiranje besplatno, ali će uskoro i ovaj parking ući u sistem kontrole i naplate lozničkog KJP
Parking servis.

Parking u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Loznica trenutno ima 1.694 uređena parking mesta, a iz gradske uprave najavljuju da će ih u 2026. biti više od dve hiljade. Na poslednjem zasedanju Skupštine grada gradonačelnica Dragana Lukić je saopštila da je izvesno da će se u dolazećoj godini raditi na izgradnji javne garaže što bi dodatno trebalo da ublaži, ako ne i poprilično reši hronični nedostatak parking mesta u gradu prepunom četvorotočkaša.



