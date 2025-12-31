U ime Odbora za versku nastavu Eparhije šabačke, nagrađena su i tri istaknuta veroučitelja koja su u proteklom periodu učestvovala na takmičenjima sa svojim učenicima, osvajali nagrade, ali su, kako je navedeno, i svojim celokupnim zalaganjem predstavljali versku nastavu u najboljem svetlu. Po rezultatima, a i po mišljenju drugih veroučitelja, to su veroučitelji Dušan Marković u lozničkoj OŠ "Anta Bogićević". Milovan Firaunović, u OŠ "Cvetin Brkić" u Glušcima; Nemanja Savić, u Srednjoj ekonomskoj školi ''Stana Milanović'' i Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Šapcu. Episkop Jerotej je u obraćanju, pored ostalog, istakao izuzetno dobru saradnju koja postoji između Srpske Pravoslavne Crkve i škola na području Eparhije šabačke.

- Ova saradnja ne samo da je izuzetno dobra, nego iz godine u godinu postaje sve bolja. Kao primer, navešću samo neke podatke – od školske 2023/24. do tekuće 2025/26. godine broj učenika koji pohađaju вersku nastavu, izražen u procentima, porastao je sa 79 na 83,4 odsto, što će reći da danas, od ukupno 28.714 dece, njih 23.944 se opredelilo za veronauku. U čak 17 škola, od ukupno 63, svi učenici pohađaju versku nastavu, dok 15 veroučitelja, osim predmetne nastave, vrše i dužnost razrednog starešine. Sve ovo nam svedoči ne samo o trudoljubivosti i posvećenosti naših veroučitelja, već i o podršci i dobroj saradnji koju oni imaju sa direktorima i nastavnicima škola u kojima rade, sa kojima se svi zajedno, kao dobri vernici naše еparhije, trude da rade na opšte dobro svih - kazao je vladika Jerotej na svečanosti.