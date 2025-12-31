Slušaj vest

U vranjskim prodavnicama redovi i gužve, u toku su poslednje pripreme za novogodišnje praznike. Trguje se da se nešto ne zaboravi, iako će većina marketa raditi već 2. januara.

Mesari tvrde da je pretposlednji dan decembra uglavnom rezervisan za kupovinu mesa i mesnih prerađevina koje će se naći na prazničnoj trpezi.

- Najprodavanija su svinjska plećka i prasići. Kilogram svinjske plećke je 669 dinara, prasetina oko 650dinara. Standardno od suhomesnatog se traže čajna, šunka i pečenica - kaže vlasnik mesare Predrag Stamenković.

Kilogram čajne je 1.000 dinara, pečenice 900 dinara, šunke 700 dinara. Danas se, napominje Stamenković, u mesarama radi normalno od 7 do 20 sati, a 31. decembra skraćeno do 16 sati.

Otkriva da se poslednjeg dana uoči Nove godine kupuje piletina, batak, belo meso. Kilogram bataka je 280 dinara, belo meso 600 dinara.

- Meso je sveže, svežije ne može da bude - kaže Predrag, vlasnik mesare.

U mesari su i mlečni proizvodi sirevi od mladog kravljeg, jastrebačkog, pa i pirotskog kozjeg sira.

Na pijaci promrzli prodavci, ali svega ima

Kod pojedinih prodavaca pojeftinila su jaja za dva dinara. Gajba od 30 komada je 540 do 600 dinara koliko treba izdvojiti za bela jaja.

Tamo gde nije pojeftinilo, gajba je i 630 dinara. Sitnija jaja se mogu naći po ceni od 480 dinara.

Uoči Nove godine na pijaci je prodavanija i bundeva „pečenka“. Kilogram je od 80 do 100 dinara, kaže Vera prodavac sa prepunom tezgom povrća i voća na vranjskoj pijaci kod Bujkovskog mosta.

- Ništa posebno se ne prodaje, uobičajeno kome koliko treba tako se i kupuje. Za Božić može da bude da se više prodaje. Za Badnje veče više se i sprema , a onda i za Božić - navodi Vera za Kurir.

Niz suvih paprika je od 1.200 do 3.000 dinara. Veza od 10 komada je od 200 do 400 dinara, praziluk veza od 200 do 300 dinara.

Od voća tu su mandarine, jabuke, i kruške. Kilogram krušaka je 200 dinara. Od povrća kilogram krompira prodaje se po ceni od 80 do 100 dinara, crni mladi luk domaći od 80 do 100 dinara veza. Kupus sveži kilogram je 40 do 50 dinara. Zelena salata koren 50 dinara, koliko je i kilogram crnog luka. Rotkviice se prodaju po ceni od 50 dinara koliko košta vezica ovog povrća.

Ima svega u ponudi, a šta će se naći na trpezi, to je izbor domaćina,ali i po ukusu gostiju ukoliko dolaze.