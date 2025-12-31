Slušaj vest

Užičke Teta Mrazice su i ove godine ispunile želje mališana korisnika socijalne pomoći. Sve liste želja su ispunjene, a paketići su podeljeni u Gradskom kulturnom centru u Užicu.

Ana Gordić Radojčić, inicijatorka ove lepe akcije, kaže da već 6 godina ispunjavaju želje dece koja su korisnici Centra za socijalni rad.

- Tu su deca koja se nalaze u hraniteljskim porodicima, deca bez roditeljskog staranja i iz socijalno ugroženih porodica. Ove godine na spisku imamo 95 želja. Sva deca pod nadimcima krajem novembra i početkom decembra ispišu svoje želje, dostave Centru za socijalni rad, a iz Centra ih proslede nama, Teta Mrazicama - kaže Ana Gordić Radojčić.

A želje dece, kako kaže Ana, uvek su skromne.

- To su zimska jakna, zimske čizme, lopta, knjiga, kozmetika, nešto što svakoga dirne u srce - dodala je ona.

U ispunjenje 95 želja se uključilo oko 400 Teta Mrazica. Ana je objasnila kako sve funkcioniše.

- Spiskove želja koje dobijemo postavimo u našoj FB grupi Teta Mrazice. I već za sat vremena, kako volimo da kažemo rasprodamo te novogodišnje želje. Svaka želja dobije po nekoliko Teta Mrazice, (Teta Mrazice se samo prijavljuju i formiraju grupe) koje se angažuju u ispunjenje želja koje su odabrale. Grupe imaju po dve, tri , četiri, pet Teta. Pored želje koje je dete poželelo, dodaje se još po nešto - objasnila je Ana.

Ono što bi Ana volela da joj se ispuni kao želja jeste da se ovakva akcija prekopira i u drugim gradovima.

- Svi su pozvani da se narednih godina uključe u akciju, svi su pozvani u drugim gradovima da nas prekopiraju. To bi bila najlepšta nagrada i najviši cilj koji smo postigle. Kada budem čula da je jedan grad prekopirao našu akciju i sproveo, tada ću biti najsrećnija. Verujem da u svakom gradu postoje želje koje nisu ispunjene i da imaju svoje Teta Mrazice, samo im treba neko ko će da ih pokrene. Evo, nudim sebe da pomognem i uključim u organizaciju, samo neka me pozovu - kaže Ana.

Deca su pored primeljnih paketića uživala i u predstavi koja je pripremljena za njih.