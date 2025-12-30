Slušaj vest

Neprijatan incident odigrao se na jednom od treninga ritmičke gimnastike u prostorijama Soko sale u Kruševcu. Naime, jedna od devojčica zadobila je teške povrede glave kada ju je, prema rečima njene majke, druga devojčica udarila nogom u nos, a potom joj dobacila "sledeći put pazi malo".

- Milicu sam preuzela oko 22 časa. Tom prilikom niko me nije obavestio o bilo kakvom incidentu, udarcu, povredi ili pozivu hitne pomoći. Smatram potpuno neverovatnim da dete trpi bol, otok i udarac u glavu, a da niko od trenera ne smatra potrebnim makar da obavesti roditelja - rekla je za RINU majka povređene devojčice Marija D.

Dodaje da je od deteta naknadno saznala šta se desilo, a da koreografkinja koja je ujedno i trener nije proverila stanje deteta na odgovarajući način.

- Dete je samo uzelo hladnu flašicu vode i stavilo je na otok. Tek tada su, prema navodima deteta, prišli, pogledali povredu sa distance, nasmejali se i rekli: "Nije ti ništa". Nakon toga su joj dopustili da nastavi trening, iako je povreda bila vidna. Moram da naglasim da mi je potpuno neprihvatljivo i uvredljivo da se povreda deteta relativizuje podsmehom, umesto hitnom reakcijom i prekidom aktivnosti - kazala je Marija.

"Nije prvi put da ima problema u klubu"

Nakon preuzimanja, zbog izraženog otoka, bola i modrice, dete je pregledano od strane dežurnog pedijatra, zatim izabranog pedijatra, a potom i ORL specijaliste. Rendgen dijagnostika je potvrdila: fraktura nosnih kostiju bez dislokacije. Detetu je određena terapija, kontrole, zabrana svih sportskih aktivnosti do oporavka i privremeno odsustvo iz škole.

- Naglašavam da je u pitanju povreda glave, i da je izostanak reakcije trenera mogao da dovede do mnogo ozbiljnijih posledica. Dana 27. novembra tražila sam zapisnik o povredi i objašnjenje zašto roditelj nije obavešten o udarcu u glavu. Kao odgovor dobila sam poruku da "evidencija ne postoji" i da "kada dete ne može da nastavi trening, zovu hitnu". Takav odgovor je u najmanju ruku neprihvatljiv, posebno jer je potpuno suprotan zakonskim obavezama i minimalnoj profesionalnoj praksi u sportskim klubovima - kazala je majka povređene devojčice.

Ona podseća da ovo nije prvi put da dete ima probleme u klubu. Prema rečima majke, na rekreativnom kampu leta 2025. dete je na treningu pretrpelo nasilje, bez adekvatne reakcije.

- Nakon tog incidenta, odnosno vršnjačkog nasilja na kampu, isto je od trenera minimizirano neprimerenim komentarom: "Ima jezik metar i po" i "Smejala se". Za mene kao roditelja, takvi komentari predstavljaju vređanje inteligencije i pokušaj opravdavanja sopstvene neodgovornosti - ističe Marija.

Naglašava da je roditeljski sastanak povodom tog incidenta organizovan tek nakon kontakta njenog advokata.

- Na roditeljskom sastanku, između ostalog, rekli ste mi: "Bude li me pozvao još jednom tvoj advokat, tvoje dete više ovde ne trenira." Takva izjava je ne samo neprofesionalna već i zastrašujuća, i govori o nedostatku poštovanja prema roditeljima, deci i sopstvenoj dužnosti. Sve sam ove događaje prećutala, verujući da će se odnos prema detetu popraviti. Međutim, poslednji incident to u potpunosti demantuje. Sada je kristalno jasno da je svaki apel uzaludan i da se problemi samo produbljuju - poručuje uzmenemirena majka.

Ona podseća da je njena kćerka državni prvak ritmičke gimnastike, višestruki nosilac medalja i član kluba koji svojim rezultatima predstavlja "Niku" na najbolji mogući način.

- Ignorisanje povreda i nedostatak brige o detetu ove kategorije predstavlja težak propust. Iskreno, teško mi je da poverujem da klub koji se poziva na profesionalnost može da dozvoli ovakve propuste i to ponovljene - poručuje Marija Dogandžić.