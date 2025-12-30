Slušaj vest

Profesor iz Leskovca će poslednji dan na poslu pamtiti po više emotivnih događaja i prekretnica u životu — ali zasigurno najviše zbog svojih učenika i defilea koji su mu priredili.

Naime, emotivni video ispraćaja u penziju podeljen je na Instagram stranici "jugmedia", a kako se može videti, glavna zvezda je profesor geografije iz OŠ "Svetozar Marković".

Učenici su se skupili ispred škole da zagrle svog profesora, a svi su imali jedno veliko "hvala" i "bravo" za sve godine rada!

Ni profesor im nije ostao dužan, te je u suzama pozdravio đake, dok su prolaznici svirali sirenama da upriliče događaj.

Kako je izgledao ispraćaj pogledajte u nastavku: