UČI ZA KUVARA, A KAKAV JE TEK DEKORATER... Pogledajte šta je Luka uradio od svoje kuće - ukrasio je sa 10.000 lampica (FOTO)
Luka Žeravica (16) iz Kikinde, učenik Ekonomsko-trgovinske škole, opredelio se za kuvarstvo, ali mu i dekoracije ide od ruke. Porodičnu kuću u Ulici Partizanska, na periferiji grada, ukrasio je sa više od 10.000 lampica i ukrasa:
- Znam i volim da kuvam, ali je uoči božićnih i novogodišnjih praznika ovo moja najveća strast. U detinjstvu sam uživao u kićenju jelke. Nekada sam imao samo jednu lampicu, a poslednjih godina nabavio sam i kupio pedesetak lampica raznih dužina. Po mojoj računici, imam više od 10.000 lampica - kaže Luka za Kurir i ponosno pokazuje njegovih ruku delo. Potvrđuje da prizor kuće koja blješti mami poglede:
- Često ispred kuće zastanu pešaci i biciklisti. Ima i onih koji zaustave automobil. Zagledaju, fotografišu i snimaju. Nemam ništa protiv, naravno.
Za moja kuća ogrne blještavu novogodišnju odoru potrebno je dobrih nedelju dana. Kitim dok se ne umorim, pa sutrada nastavim, i tako već pet godina. Novogodišnja rasveta ostaće do Svetog Jovana- napominje Luka i dodaje das a kićenjem kreće još sredinom novembra.