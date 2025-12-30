Slušaj vest

Luka Žeravica (16) iz Kikinde, učenik Ekonomsko-trgovinske škole, opredelio se za kuvarstvo, ali mu i dekoracije ide od ruke. Porodičnu kuću u Ulici Partizanska, na periferiji grada, ukrasio je sa više od 10.000 lampica i ukrasa:

- Znam i volim da kuvam, ali je uoči božićnih i novogodišnjih praznika ovo moja najveća strast. U detinjstvu sam uživao u kićenju jelke. Nekada sam imao samo jednu lampicu, a poslednjih godina nabavio sam i kupio pedesetak lampica raznih dužina. Po mojoj računici, imam više od 10.000 lampica - kaže Luka za Kurir i ponosno pokazuje njegovih ruku delo. Potvrđuje da prizor kuće koja blješti mami poglede:

- Često ispred kuće zastanu pešaci i biciklisti. Ima i onih koji zaustave automobil. Zagledaju, fotografišu i snimaju. Nemam ništa protiv, naravno.