Slušaj vest

Luka Žeravica (16) iz Kikinde, učenik Ekonomsko-trgovinske škole, opredelio se za kuvarstvo, ali mu i dekoracije ide od ruke. Porodičnu kuću u Ulici Partizanska, na periferiji grada, ukrasio je sa više od 10.000 lampica i ukrasa:

- Znam i volim da kuvam, ali je uoči božićnih i novogodišnjih praznika ovo moja najveća strast. U detinjstvu sam uživao u kićenju jelke. Nekada sam imao samo jednu lampicu, a poslednjih godina nabavio sam i kupio pedesetak lampica raznih dužina. Po mojoj računici, imam više od 10.000 lampica - kaže Luka za Kurir i ponosno pokazuje njegovih ruku delo. Potvrđuje da prizor kuće koja blješti mami poglede:

Luka Žeravica ukrasio kuću Foto: Kurir/S.U.

- Često ispred kuće zastanu pešaci i biciklisti. Ima i onih koji zaustave automobil. Zagledaju, fotografišu i snimaju. Nemam ništa protiv, naravno.

Za moja kuća ogrne blještavu novogodišnju odoru potrebno je dobrih nedelju dana. Kitim dok se ne umorim, pa sutrada nastavim, i tako već pet godina. Novogodišnja rasveta ostaće do Svetog Jovana- napominje Luka i dodaje das a kićenjem kreće još sredinom novembra.

Ne propustiteSrbijaTAKSISTI LJUBI SVI SE RADUJU, POČASTI IH SLATKIŠIMA! Njegove kolege vole irvase, a ovaj Deda Mraz audi! (FOTO)
Deda Mraz
SrbijaSUZE, ZAGRLJAJI, BAKLJE I SIRENE! Dirljiv ispraćaj omiljenog profesora u penziju: Učenici iz Leskovca u špaliru priredili nezaboravni trenutak! (VIDEO)
Screenshot 2025-12-30 195422.jpg
SrbijaTEŠKA POVREDA DETETA NA TRENINGU U KRUŠEVCU Devojčici slomljen nos, majka tvrdi da treneri nisu reagovali: "Smejali su se i rekli 'Nije ti ništa'!"
1767111129IMG_5749.jpeg
SrbijaPernato carstvo u čačanskom naselju Trnava: Milan ima na desetine ptica u svom neobičnom domaćinstvu, u srcu Srbije žive čak i egzotične vrste (FOTO)
1767011747pticice-trnava-salevic-milan-foto- (3).jpeg