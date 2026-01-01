Ukupno 56 učenika i studenata, sa najboljim prosekom, nagrađeno je za svoj trud, rad i posvećenost znanju
NAGRAĐENO 56 UČENIKA I STUDENATA Trstenik ozbiljno brine o mladim talentima (FOTO)
U Likovnom salonu Doma kulture u Trsteniku održan je svečani prijem 32. generacije nagrađenih učenika i studenata Fonda za mlade talente ove pomoravske opštine.
Najuspešnijim mladim ljudima koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate predsednica opštine Milena Turk sa najbližim saradnicima uručila je prigodna priznanja.
Foto: Opština Trstenik
Ukupno 56 učenika i studenata, sa najboljim prosekom, nagrađeno je za svoj trud, rad i posvećenost znanju.
Foto: Opština Trstenik
Svečani prijem protekao je u znaku ponosa i podrške mladim talentima, uz poruku da su znanje, istrajnost i zalaganje temelj ličnog uspeha, ali i razvoja cele opštine.
