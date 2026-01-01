Slušaj vest

U Likovnom salonu Doma kulture u Trsteniku održan je svečani prijem 32. generacije nagrađenih učenika i studenata Fonda za mlade talente ove pomoravske opštine.

Najuspešnijim mladim ljudima koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate predsednica opštine Milena Turk sa najbližim saradnicima uručila je prigodna priznanja.

Foto: Opština Trstenik

Ukupno 56 učenika i studenata, sa najboljim prosekom, nagrađeno je za svoj trud, rad i posvećenost znanju.

Foto: Opština Trstenik

Svečani prijem protekao je u znaku ponosa i podrške mladim talentima, uz poruku da su znanje, istrajnost i zalaganje temelj ličnog uspeha, ali i razvoja cele opštine.