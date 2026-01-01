Slušaj vest

Omladinski trg u Trsteniku zablistao je pod ledom i osmesima – svečano je otvoreno klizalište, koje su pripremili Sportski centar Trstenik i Opština Trstenik, u saradnji sa Narodnim univerzitetom.

Koraci na ledu, zvuci Novogodišnjih i Božićnih praznika praznika i radost koju dele sve generacije stvaraju posebnu čaroliju kojoj je nemoguće odoleti. 

Otvoreno klizalište u Trsteniku Foto: Kurir.rs/Ž. M.

Organizatori pozivaju sve građane da uspore u susret praznicima, udahnu zimu punim plućima i prepuste se trenucima koji se pamte. Zimu treba obojiti radošću, smehom i lepim uspomenama, a sve u cilju očuvanja zdravlja i iskorišćenja blagodeti prirode.

Radno vreme klizališta svakog dana je od 10 do 22 časa.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradOVO KLIZALIŠTE JEDNO JE OD NAJJEFTINIJIH U BEOGRADU! Jedna stvar je besplatna, ovo su cene
Klizanje, beograd na vodi, foto Jakov Milosevic (5).JPG
Srbija"DOSAD SMO TO GLEDALI SAMO NA TELEVIZIJI" Dečjem veselju nema kraja, Nova Varoš prvi put dobila klizalište! Ulaz besplatan (FOTO)
klizalište
SrbijaVRANJE DOBIJA LEDENU BAJKU: Počelo sa radom novogodišnje klizalište, poklon karte osnovcima
Vranje klizalište
Beograd"ČAROBNA ZIMA" ISPRED BEOGRADSKE ARENE OD 24. DECEMBRA: Praznični trg ispunjen svetlima, toplinom i magijom! Zimsko selo, klizalište, Deda Mrazova kuća...
ng.jpg