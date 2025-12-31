U prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su 57 terena (41 preko dana i 16 tokom noći).
HITNA IMALA PUNE RUKE POSLA: Izveštaj iz Kragujevca, čak 57 izlazaka na teren
U ambulanti je obavljeno 37 pregleda odraslih osoba (u toku dana 22, preko noći 15 pregleda). Na javnom mestu bilo je ukupno 15 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa temperaturom i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom i astmatičari, navode u Zavodu za urgentnu medicinu. Službi hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 časa upućena su 232 poziva telefonom.
