Druženje na otvorenom biće održano šesnaesti put, a iz TOGL najavljuju bogat program za decu koju će zabavljati animatori, maskote, biće tu i Deda Mraz kao i novogodišnje radionice pustovanja i keramike. Od 13 časova mališane očekuje i dečja predstava ''Džinovski Grinč i Deda Mrazov čarobni napitak'' na sceni Vukovog doma kulture. Spremljeni su i namenski suveniri, a prihod od njihove kupovine je, kao i minulih godina, namenjen u humanitarne svrhe. Posetioci će moći da obiđu i štandove ''Novogodišnjeg bazara'' sa bogatom ponudom prigodnih suvenira, odevnih predmeta, zimnice, ili meda.