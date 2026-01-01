Slušaj vest

Za razliku od 2025. koja se u Loznicu pre dvanaest meseci jedva probila kroz gustu maglu, 2026. stigla je u vedroj noći kao stvorenoj za vatromete. Kada su se dodirnule stara i nova, bogami i koji minut pre jer uvek ima onih nestrpljivih, počeli su vatrometi na sve strane.

Sve u privatnoj režiji, od onih skromnijih do bogatih koji su pucali po nekoliko minuta, nova 2026. dočekana je kanonadom vatrometa koja je trajala nekih petnaestak minuta. Utisak je da je bilo manje klasičnih petardi i buke koju su stvarali, mada nije prošlo bez njih kao ni bez topovskih udara.

Lozničani su u Novu godinu išli razigrani i raspevani po ovdašnjim restoranima, ali su je mnogi, kao što to obično i biva, dočekali u svojim domovima sa željom da ova bude bolja od prošle godine što i nije neki mnogo težak zadatak.

Vedro nebo i minus dva tačno u ponoć sačekali su 2026, a koliko će nam ona svima biti vedra znaćemo za 365 dana kada je budemo zauvek ispraćali. Inače, i ova je stigla bez koncerta na otvorenom, odnosno bez organizovanog dočeka što je Lozničanima već postalo normalno.

Kada se poslednji put to dogodilo čekana je 2008. na gradskom šetalištu, i od tada za prvi januar važi pravilo kako se ko snađe, izlazak sa društvom, ili ''u krugu porodice'' pred nekada malim, a sada što većim ekranom.