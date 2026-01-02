Slušaj vest

Novogodišnja noć u Kruševcu protekla je svečano i mirno I nije bilo narušavanja javnog reda i mira.

U Na Ginekološkom odeljenju Opšte bolnice u Kruševcu danas u 11 sati 53 minuta rođena je prva ovogodišnja beba – devojčica, a očekuje se da se rodi još beba u vreme Novogodišnjih praznika.

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kruševac nije imala povećan obim posla. Najviše su se javljala lica u akoholisanom stanju, a noć je obeležio i povećan broj pacijenata hospitalizovanih na psihijatrijskom odeljenju Opšte bolnice.

Sve ostale gradske službe bile su u funkciji dežurstva i nisu imale nikakve posebne pozive, niti probleme u radu.