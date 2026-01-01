Iako su novogodišnje proslave završene, jedan vozač u Pančevu produžio je praznični duh
KAD GRADOM PROJURI "JELKA"! Besna mašina oduševila građane, a onda i korisnike mreža: Možda volite praznike, ali NE I KOLIKO OVAJ PANČEVAC! (VIDEO)
Iako je Nova godina dočekana i njen početak proslavljen, praznici se nastavljaju — ako je sudeći po jednom automobilu koji je večeras svima ulepšao veče.
Naime, kako se vidi na snimku Instagram stranice "zdravopancevo", besna mašina je projurila kroz Pančevo, a ono što je svima zapalo za oko jeste da je okićena svetlucavim lampicama, šarena kao jelka!
Ljudi su oduševljeno komentarisali prizor i po nekoliko sekundi zadržavali pogled na ovoj pravoj novogodišnjoj atrakciji na četiri točka.
