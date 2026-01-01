Kada je pozovu, sve ostavi da im pomogne

U Porodilištu bolnice u Vranju u novogodišnjoj noći i tokom jutra rođeno je deset beba, objavila je Gradska uprava.

Prvi su na svet došli blizanci teški oko dva i oko dva i po kilograma, koje je rodila Milica Cvetković iz Vranja sedam, odnosno osam minuta posle ponoći. Do podneva rođeno je ukupno šest dečaka i četiri devojčice, piše na sajtu Grada.

Zamenik gradonačelnika Milan Ilić i gradski većnik Darko Radenković uručili su poklon vaučere načelniku ginekolgije Nenadu Milenkoviću za porodice rođenih beba. Blizanci će dobiti vaučere od po 100.000 dinara, a sve ostale bebe, rođene tokom dana, po 50.000 dinara.

Prema rečima zaposlenih, noćas je u vranjskom Porodilištu rođeno najviše beba u prvom danu nove godine, u poslednjih nekoliko decenija.