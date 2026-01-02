Slušaj vest

Teška je 4.030 grama, duga 51 santimetar, a ona i njena majka Jelena iz Loznice, dobro se osećaju, saopšteno je iz ZC. Ovo je druga godina uzastopno koja počinje rođenjem ženskog deteta.

Za razliku od prošle godine kada su rode stigle prvog januara ujutru u 6:10, sada su Loznicu posetile tek drugoga dana nove godine i nastavile trend započet lani da ne svraćaju baš tako često.

Prema informaciji iz porodilišta u 2025. ovde je stiglo 870 novorođenčadi, to je 76 manje nego 2024. koja je sa 946 novorođenčadi bila bolja od 2023. za 40 prinova.

