Sunčan dan i plus sedam u podne bili su idealni da veliki broj roditelja povede potomstvo na prvo ovogodišnje druženje. Mališane su dočekale maskote Miki Mausa, Stiča, a na štulama je hodao Grinč. Pevalo se, igralo i recitovalo, a glavni je bio Deda Marz koji je stigao iako nije bilo snega da u saonice upregne irvase. Posetioce su mogli da se okrepe čajem, ili kuvanim vinom, a mališane zabave i na novogodišnjim radionicama pustovanja i keramike.

Pošto je manifestacija humanitarnog karaktera prodavani su novogodišnji namenski suveniri, privesci i crveni nosići, a prihod od njihove kupovine je, kao i minulih godina, namenjen u humanitarne svrhe. Predstavljen je i novi suvenir – igra ''ne ljuti se čoveče'' sa motivima Loznice. Deda Mraz je privukao najveću pažnju pa se na fotkanje sa njim čekalo u redu, a on je bio strpljiv i svakom detetu poklonio je osim osmeha, zagrljaj i po slatkiš.

Od 13 časova mališani su uživali dečjoj predstavi ''Džinovski Grinč i Deda Mrazov čarobni napitak'' na sceni Vukovog doma kulture. Posetioci su mogli da posete i štandove ''Novogodišnjeg bazara'' sa bogatom ponudom, a druženje na šetalištu bila je i prilika da se mnogi prvi put vide u prvom danu nove godine i upute jedni drugima čestitke.