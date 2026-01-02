Slušaj vest

Tradicionalno, Grad Kragujevac je i ove godine obezbedio poklon za prvorođenu bebu u novoj godini, u vidu novčane nagrade od 150.000 dinara. Poklon - čestitku porodici uručio je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

- Grad Kragujevac kontinuirano sprovodi mere podrške porodicama i podsticanja nataliteta, sa ciljem da se roditeljima olakša početak roditeljstva i stvore bolji uslovi za odrastanje dece. Pored nagrade za prvu bebu u Novoj godini, lokalna samouprava realizuje i brojne druge pronatalitetne mere i oblike podrške porodicama sa decom, rekao je Dašić.

Otac novorođenog Alekseja, Nemanja Paunović, izrazio je zahvalnost Gradu Kragujevcu na pažnji i poklonu, ističući da nisu očekivali porođaj u novogodišnjoj noći, s obzirom na to da je termin bio planiran za 8. januar. Kako je rekao, ovaj gest Grada za njih predstavlja lep i ohrabrujući početak novog životnog poglavlja.

Direktorka Klinike za ginekologiju i akušerstvo, prof. dr Aleksandra Dimitrijević, istakla je da je porođaj protekao uredno i bez komplikacija, da je bio fiziološki i da je trajao oko dvadeset minuta, kao i da je zdravstveno stanje majke i bebe stabilno.