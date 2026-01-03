Slušaj vest

Tim povodom porodilište je danas posetila gradonačelnica Loznice Dragana Lukić koja je majci prvorođene bebe donela poklone i novčanu čestitku od 85.000 dinara, a prigodne poklone dobile su ostale bebe koje se nalaze u porodilištu. Trenutno ih je petnaest, pet devojčica i deset dečaka.

Lukićeva je svim bebama i njihovim porodicama poželela dug i zdrav život ocenjujući da je svako novorođenče veliki dar, pre svega za porodicu, ali i našu državu i Loznicu koja kroz konkretne mere nastoji da bude podrška roditeljima od prvog dana roditeljstva. Istakla je i da je po merama populacione politike Srbija lider u regionu, ima rekordna izdvajanja za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta, kao i mere podrške za mlade bračne parove i za mlade majke.

- Naš grad takođe vodi odgovornu, sveobuhvatnu socijalnu politiku podrške usmerene ka deci, porodicama i mladima koji se odlučuju na roditeljstvo. U gradskom budžetu smo i ove godine opredelili više od 130 miliona dinara za mere podrške porodicama, od kupovine kuće sa okućnicom na seoskom području za mlade bračne parove, novčanih izdvajanja za prvi sklopljen brak, jednokratnih izdvajanja za rođenje prvog, drugog, trećeg i četvrtog deteta, rođenje blizanaca, ili trojki. U Loznici svako treće dete ima besplatno obdanište, a za svu decu lokalna samouprava subvencioniše boravak u vrtiću tako da roditelji plaćaju samo ekonomsku cenu.Smeštajni kapacitet PU ''Bambi'' smo proširili minule godine i smanjili listu čekanja za 140 mališana, a u ovoj započećemo gradnju novog obdaništa kako takva lista u našem gradu više ona ne bi postojala. Svakako smo svesni da negativan prirodni priraštaj ne možemo brzo i lako da rešimo, ali nastojimo da stvorimo uslove mladima da odluče da postanu roditelji – kazala je gradonačelnica i istakla da će Grad Loznica nastaviti da ulaže u decu, mlade i porodice.

