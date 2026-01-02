Slušaj vest

Saobraćaj na zaobilaznom putu kod skretanja za Banju Koviljaču je u prekidu zbog oborenih stabala. 

Naime, kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "jadarpressloznica", velika debla nalaze se nasred kolovoza, zbog čega vozila trenutno ne mogu da prolaze tim pravcem.

Za sada nije poznato kako su stabla završila na putu, a vozačima se savetuje da koriste alternativne saobraćajne pravce dok se situacija ne sanira.

Kurir.rs

