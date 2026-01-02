Vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce dok se situacija ne sanira
Banja Koviljača
HAOS NA OBILAZNICI KOD BANJE KOVILJAČE! Neviđena prepreka BLOKIRALA put, vozila nemaju kud'! Savetuje se oprezna vožnja! (FOTO)
Slušaj vest
Saobraćaj na zaobilaznom putu kod skretanja za Banju Koviljaču je u prekidu zbog oborenih stabala.
Naime, kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "jadarpressloznica", velika debla nalaze se nasred kolovoza, zbog čega vozila trenutno ne mogu da prolaze tim pravcem.
Za sada nije poznato kako su stabla završila na putu, a vozačima se savetuje da koriste alternativne saobraćajne pravce dok se situacija ne sanira.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši