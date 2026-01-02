Slušaj vest

Majstor "svih zanata", Radoslav Matić iz okoline Kragujevca, sve što vidi može da napravi. Na stotine fijakera u "Kaubojskom selu" na Zlatiboru izradio je ovaj čovek jake volje. Odvažio se da napravi čak i automobil.

Trećeg aprila 1903. godine, u Srbiju je stigao prvi automobil.

Tako se rodila ideja da napravi repliku baš tog vozila. Sa fotografijom "neselsdorfa", Radoslav se preselio u radionicu i "zasukao" rukave.

- Toliko sam imao jaku volju da napravim to vozilo, tako da sam prosto sanjao noću šta sutra radim. Kad ujutru dođem ovde, ja sam već sve to odsanjao - kaže Radoslav Matić iz Velike Pčelice, kod Kragujevca.

Veštim rukama i upornošću, uz malo improvizacije, detalj po detalj, daleko od očiju sumnjičavih poznanika, Rade je za dve i po godine napravio pokretnu istoriju. Zvuk kurble i prasak motora starog "pezejca", označili su da je "neselsdorf" iz Velikih Pčelica spreman za vožnju.

- To je bilo oduševljenje pa je bila i neverica, da li je moguće da je to čovek napravio. Drvo od jasena, ima tu malo prohroma, aluminijumskih delova i naravno lima - dodaje Radoslav.

I kao što su Beograđani 1903. godine u čudu posmatrali, kako su govorili "aždaju koja štekće" i njena replika izaziva veliko interesovanje.

Oni koji su videli automobil o tome kažu:

- Odlično, baš je autentično je urađen.

- Super je urađen, pravi starinski.

Pravom "neselsdorfu", rentijeta Božidara Radulovića, u kome se, neki kažu, vozio i Kralj Petar, posle Prvog svetskog rata gubi se trag. A Radetovo čudo vozi se uglavnom po televizijskim serijama i filmovima.

Radoslav Matić iz Velike Pčelice kod Kragujevca, zaključuje: "Mislim da sam izradom ovog automobila ostavio trag iza sebe".