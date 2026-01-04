Slušaj vest

Zamenica gradonačelnika Kruševca Snežana Рadojković posetila je Porodilište Opšte bolnice u Kruševcu i dvema porodiljama uručila dve novčane čestitke od po 150.000 dinara.

Prva se u ovoj godini porodila Kristina Bekrić iz Malog Šiljegovca, koja je prvog januara u 11,53 sati donela na svet zdravu bebu – ćerkicu Niku, a zatim je Milica Pantić iz Ljubave dobila svoje drugo dete, dečaka Luku koji se rodio istog dana u 13 i 20 sati.

Gospođa Radojković je izjavila da je Kruševac odgovorna lokalna samouprava i da čitavim nizom mera populacione politike više godina unazad daje veliki doprinos povećanju nataliteta.

Prema rečima direktorke Opšte bolnice Kruševac dr Vesne Stević Gajić, ova ugledna zdravstvena ustanova ozbiljno brine o trudnoćama mladih žena i njihovim bebama.

Zamenica načelnika odeljenja za ginekologiju i akušerstvo u gradskoj Bolnici dr Ružica Azdejković je podsetila na podatak da se povećava broj majki koje rađaju 3. i 4. dete.