U Gradskoj upravi Kruševca održana je 77. tradicionalna akcija "Treće dete" u organizaciji Gradske uprave i Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike Grada Kruševca. Generalni pokrovitelj i donator Akcije je grad Kruševac.

Akcija se organizuje dva puta godišnje — krajem meseca juna, u okviru proslave Vidovdana — Dana grada i krajem meseca decembra, povodom Novogodišnjih praznika – i to za treće, četvrto i peto dete u porodici. Od 15. juna do 15. decembra 2025. godine je rođeno 82 dece. Visina poklon čestitke iznosi 15.000 dinara, a ukupno je u budžetu za ove namene, za obe akcije (Vidovdanska i Novogodišnja), izdvojeno 3.150.000 dinara.

Na svečanosti, prisutnim roditeljima se najpre obratio gradonačelnik Ivan Manojlović:

- Imam zadovoljstvo da vas u svoje lično i u ime grada Kruševca pozdravim i poželim vam dobrodošlicu. Grad Kruševac je činio i činiće sve napore da u okviru populacione politike uradimo što je moguće više. Ovom prilikom se zahvaljujem i predsedniku Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Ivanu Mijailoviću na svim aktivnostima kojima doprinose poboljšanju položaja dece i porodica.

Mozaik sala je najlepša kada je ispunjena ovolikim brojem dece. Hvala vam što ste odlučili da vašu ljubav proširite na veći broj članova porodice čime obogaćujemo i naš grad. Želimo da podstaknemo da nas bude što više, da pričate koliko je bogatstvo i kolika je sreća imati veći broj dece. I u godinama ispred nas očekujemo da nas ima što više u ovoj sali, izjavio je Manojlović.

Na ovoj predivnoj manifestaciji govorio je i Predsednik Komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike grada Kruševca Ivan Mijailović.

- Ponosno stojim ispred vas kao roditelj troje dece. Odlično znam koliko radosti i sreće imate u svojim domovima, ali takođe i neprospavanih noći i umora. Mi smo samim rođenjem, pored najveće tajne koju smo dobili od Boga – života, blagosloveni da stvaramo nov život. Vi ste najbolji primer, jer upravo činjenica da ste stvorili tri i više života, je preduslov da nas ima što više i da opstanemo kao najplemenitiji narod. Pored toga, imamo obavezu i da vaspitavamo našu decu, a najbolji način je da to radimo kroz ljubav i osećaj da vole svoje bližnje, svoj grad i zemlju - zaključio je Mijailović.