ČAČAK – Pravi zimski prizori koji se ne viđaju često zabeleženi su juče u čačanskom naselju Ljubić, gde su tri konja, uprkos snežnim uslovima, slobodno galopirala preko belog pokrivača, na očigled brojnih prolaznika. Njihovo kretanje po snegu delovalo je gotovo nestvarno, ostavljajući utisak savršene zimske idile.

Svedoci kažu da je prizor bio veličanstven – konji su se kretali sigurno i smireno, kao da plešu po snežnoj površini.

Tri konja galopirala dok je sneg padao u Čačku Foto: RINA

- Njihova negovana i uočljivo očešljana dlaka dodatno je upotpunila sliku koja je mnogima ulepšala dan i podsetila na prizore iz zimskih razglednica. Retko se viđa ovako nešto usred naselja. Sve je delovalo mirno i skladno, kao da je priroda na trenutak stala, kaže jedan od prolaznika za RINU.

Inače, tokom celog dana u višim predelima zapadne Srbije pada sneg, koji je doneo i poteškoće u saobraćaju, ali je istovremeno pokazao i onu lepšu stranu zime.

Kurir.rs/RINA

