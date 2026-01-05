Slušaj vest

LOZNICA - Povodom snežnih padavina i problema koji su izazvale na teritoriji Grada Loznice održana je prva vanredna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije. Gradonačelnica i komandant Štaba, Dragana Lukić izjavila je da sneg u januaru nije iznenadio, ali je intenzitet padavina veoma veliki i otežava saobraćaj i svakodnevni život građana. Timovi javnih preduzeća čiste lokalne puteve, ulice, trotoare, prilaze bolnici i svim vitalnim institucijama u gradu dok su državne saobraćajnice u nadležnosti PZP ‘’Valjevo“, čija je mehanizacija na terenu. Formirani su i timovi civilne zaštite koji prate stanje.

Na Štabu je rečeno da su svi putevi prve kategorije, kojima se odvija autobuski saobraćaj, prohodni, a četiri ekipe rade na čišćenju snežnih nanosa i raščišćavanju terena u skladu sa utvrđenim prioritetima. Štab je aktivirao mehanizaciju saveta mesnih zajednica kako bi se ubrzalo čišćenje snega i otklanjanje posledica obimnih snežnih padavina.

Državni putevi u lozničkom kraju su prohodni, ali se zbog vlažnog snega na kolovozu saobraćaj odvija otežano. Zbog vlažnog i teškog snega pao je veći broj stabala na elektro mrežu što je prouzrokovalo pucanje provodnika i obaranje stubova na području ED Loznica. Štab je saopštio da je stanje sa snabdevanjem električnom energijom u gradu otežano, a u pojedinim mesnim zajednicama, trenutno nema električne energije, s tim da se situacija brzo menja.

Na terenu je angažovano 12 ekipa EPS-a sa oko 40 radnika, koji rade na pronalaženju i otklanjanju kvarova kako bi se obezbedilo redovno snabdevanje električnom energijom domaćinstvima i u tim područjima.

U Loznici je do juče u podne, prema podacima RHMZ, snežni pokrivač dostigao 20 centimetara, a sneg i dalje slabo pada.

Kiša koja se ledi najavljena je za danas uz temperaturu od minus dva do minus jedan, dok se u utorak ponovo očekuje sneg i maksimalno nula stepeni, koliko je bilo i večeras u 18 časova.