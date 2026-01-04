Srbija
ZEMLJOTRES TOKOM VEČERI POGODIO SRBIJU: Treslo se tlo u ovom gradu
Zemljotres jačine 2.8 stepeni Rihtera detektovan je u 20:35 časova na području Srbije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Brusa i na istočnim padinama Kopaonika.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 1 kilometara ispod površine zemlje.
Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima.
Nadležne službe prate situaciju.
