Na graničnim prelazima Srbije sa okolnim zemljama od jutros se stvaraju gužve, a kilometarske kolone viđene su tokom celog dana. Ista situacija je i u večernjim satima, putnička vozila satima stoje u mestu na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom.

Zabeležene su kilometarske kolone vozila. Zadržavanje za putnička vozila je više od pet sati.

Gužve i na izlazu iz Srbije

Gora situacija je na izlazu iz Srbije, gde su primetne još veće kolone vozila.

Horgoš je i danas bio najkritičnija tačka.

Foto: Printscreen/MUP

Apel vozačima pred praznike

JP "Putevi Srbije" objavio je apel vozačima pred praznike,kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na srpskim autoputevima, kao i na naplatnim rampama, ali i graničnim prelazima.

Kroz naplatne stanice koristite ENP"

JP "Putevi Srbije" preporučuje da vozači zbog bržeg prolaska vozila kroz naplatne stanice koriste elektronsku naplatu putarine (ENP) koja značajno skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja kroz 4 zemlje - Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

Takođe, JP "Putevi Srbije" apeluje na sve vozače da ne kreću na put:

bez obavezne zimske opreme

da zbog smanjene vidljivosti drže propisno odstojanje

prilagode brzinu kretanja uslovima na putu

da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoj život i živote drugih

Pre kretanja na put sve informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji JP "Putevi Srbije".