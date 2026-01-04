(FOTO) HAOS NA GRANICI SA SRBIJOM! VEČERAS SE NA OVOM PRELAZU ČEKA I PREKO 5 SATI: Kolona se prostire kilometrima, gužva ne jenjava od jutros
Na graničnim prelazima Srbije sa okolnim zemljama od jutros se stvaraju gužve, a kilometarske kolone viđene su tokom celog dana. Ista situacija je i u večernjim satima, putnička vozila satima stoje u mestu na graničnom prelazu Horgoš sa Mađarskom.
Zabeležene su kilometarske kolone vozila. Zadržavanje za putnička vozila je više od pet sati.
Gužve i na izlazu iz Srbije
Gora situacija je na izlazu iz Srbije, gde su primetne još veće kolone vozila.
Horgoš je i danas bio najkritičnija tačka.
Apel vozačima pred praznike
JP "Putevi Srbije" objavio je apel vozačima pred praznike,kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na srpskim autoputevima, kao i na naplatnim rampama, ali i graničnim prelazima.
Kroz naplatne stanice koristite ENP"
JP "Putevi Srbije" preporučuje da vozači zbog bržeg prolaska vozila kroz naplatne stanice koriste elektronsku naplatu putarine (ENP) koja značajno skraćuje vreme putovanja i omogućava vozilima prolazak bez zaustavljanja kroz 4 zemlje - Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.
Takođe, JP "Putevi Srbije" apeluje na sve vozače da ne kreću na put:
- bez obavezne zimske opreme
- da zbog smanjene vidljivosti drže propisno odstojanje
- prilagode brzinu kretanja uslovima na putu
- da ne voze pod dejstvom alkohola, kako ne bi ugrozili svoj život i živote drugih
Pre kretanja na put sve informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji JP "Putevi Srbije".
Kurir/Blic