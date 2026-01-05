Slušaj vest

Na teritoriji grada Čačka satima pada sneg, ali svi putevi su prohodni i saobraćaj se odvija bez problema. Ekipe JKP "Komunalac", "Gradsko zelenilo" i "Moravac", tokom prošle noći su od dva sata ujutru su izvršile posipanje soli i agregata, mešavine soli i rizle na svim putnim pravcima predvidjenim Programom zimske službe grada Čačka, tako da je jutro dočekano spremno i bez poledice na putevima.

- Tokom večeri, započete su pripreme i obilazak puteva na teritoriji grada, u cilju preduzimanja aktivnosti tokom noći izmedju nedelje 4.1. i ponedeljka 5.1., kako bismo spremno dočekali jutro i prvi radni dan posle novogodišnjih praznika, saopšteno iz JP Gradac.

Foto: RINA

Dodaju da zbog niskih temperatura i najavljenih padavina, ledene kiše i snega, na gradskom području, JKP "Komunalac" je već od 19h započelo posipanje soli na kolovozima na višim nadmorskim visinama u samom gradu, kao i kritičnih lokacija u samom gradu, poput mostova i kružnih tokova.

Ekipe JKP "Moravac" započinju čišćenje i posipanje puteva u svojoj nadležnosti od 22h, a JKP "Gradsko zelenilo" od ponoći.

JP "Gradac" će pratiti upozorenja RHMZ i Sektora za vanredne situacije MUP, pratiti dalji razvoj situacije i vremenske prilike, i u skladu sa tim preduzimati dalje korake. Tokom predstojećih božićnih praznika, posebnu pažnju ćemo posvetiti održavanju puteva koji vode ka manastirima i crkvama na teritoriji našeg grada.

Foto: RINA