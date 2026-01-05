Slušaj vest

Kad su pre pet godina u vreme pandemije korona virusa dobili upravnika zgrade, stanari stambene jedinice u centru Čačka u Kuželjevoj nisu očekivali da neće dobiti nikakvo rešenje, već samo gomilu novih problema.

- Već pet godina mi svakog meseca treba da plaćamo tu dažbinu, prvo je bila oko 800 dinara a sada je visina te usluge skočila na preko 1.500 dinara. Ono što je ključno jeste da mi za taj novac apsolutno ništa ne dobijamo. Zgrada nema lift pa nema ni njegovog održavanja, zgrada se uopšte ne čisti redovno, interfon nam godinama unazad ne radi, poštanski sandučići su potpuno razvaljeni, kaže za RINU jedan od stanara.

Čačani se žale na profesionalnog upravnika zgrade Foto: RINA

Dodaje da su pokušavali da stupe u kontakt sa dodeljenim profesionalnim upravnikom zgrade, ali oni uopšte nikada ga nisu videli, a kada bi pokušali da ga dobiju na telefon, kako kažu, nije se završavalo slavno.

- Zovemo ga danima, mesecima on se ne javlja. Kada se jednom javio drsko je rekao kako on ima puno zgrada sa kojima upravlja i da će doći da se raspravimo, ali se nikada nije pojavio, a više se nije ni javljao, ne možemo da ga dobijemo, dodaje naš sagovornik.

Kada uslugu nisu dobijali, pojedini stanari odlučili su da račune koji stižu ne plaćaju ali ih je i to koštalo.

- Kada su upravnici dobili status pravnog lica on je meni poslao izvrštelja. Ne samo meni već i ostalima, među njima je i samohrana majka koja teže živi. Meni je tada stiglo na naplatu ukupno 130.000 dinara, 50.000 dinara duga i ostali troškovi za uslugu koju nikada nijedan stanar nije dobio. Ogromne pare su za ovih pet godina legle na njegov račun, a ni dinara nije uloženo u zgradu jer je u jako lošem stanju. Tražili smo da imamo uvid u taj račun, ali to nije bilo šanse. Užas šta se radi, ističe sagovornik.

Kurir.rs/RINA

aleksandra dražić.jpg
