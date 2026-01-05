Slušaj vest

Ova odluka doneta je kako bi se sprečilo ugrožavanje bezbednosti građana i obezbedilo normalno funkcionisanje života na celoj teritoriji grada Loznice, saopšteno je sa Štaba.

Mera je doneta preventivno, sa ciljem efikasnije koordinacije nadležnih službi i blagovremenog preduzimanja potrebnih aktivnosti. Nadležne službe su u stalnom kontaktu sa elektrodistribucijom i rade na stabilizaciji snabdevanja, a građani će o svim daljim koracima biti blagovremeno informisani, navodi se u saopštenju.

Zbog obilnog snega, u podne je prema podacima RHMZ u Loznici visina snežnog pokrivača 30 santimetara, došlo je do problema u isporuci struje potrošačima. Snabdevanje je otežano u pojedinim prigradskim naseljima, ali su sve raspoložive ekipe na terenu i intenzivno se radi na otklanjanju kvarova po prijavama građana. Kako nam je potvrđeno iz gradske uprave probleme sa strujom imaju potrošači u dvadesetak mesnih zajednica, s tim da se situacija stalno menja kako koji kvar na mreži bude otklonjen.

1/9 Vidi galeriju Vanredna situacija u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Na području ED Loznica od rane zore su ekipama pokriveni dalekovodni pravci 10 i 35 kV i one pokušavaju da saniraju štetu nastalu usled padanja stabala na provodnike i stubove. Angažovano je 16 ekipa sa više od 60 radnika kojima pored snega i hladnoće na seoskom području dodatne probleme prave snežni nanosi na putevima što otežava kretanje mehanizacije i prenos neophodne opreme do mesta kvara.

Prema informaciji iz JP Loznica razvoj prohodni su svi putni pravci prve kategorije, a radovi na čišćenju snega i raščišćavanju terena nastavljaju se u skladu sa utvrđenim prioritetima. Gradski štab za vanredne situacije saopštio je da nastavlja da prati razvoj situacije i koordinira sve dalje aktivnosti na sanaciji posledica snežnih nepogoda.

Danas je u samom gradu nešto bolja situacija, ulice su prohodne, ali vlažne, dok je deo trotoara i javnih površina očišćen do asfalta, ali ima mnogih delova gde je otežano kretanje pešaka po utabanom snegu. Težak sneg načinio i štetu po lozničkim parkovima gde ima oštećenih stabala, odnosno polomljenih grana.

Radnici KJP Naš dom su na terenu,uklanjaju popadale grane i otklanjaju štetu koju je načinio sneg. U Loznici će prema najavi meteorologa sutra biti od minus dva do minus jedan stepen uz slab sneg, dok će u sredu biti još hladnije, od minus četiri do minus dva uz najavu novih pahulja.