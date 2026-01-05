Slušaj vest

U Prijepolju je jutros održana sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije na kojoj je uvedena vanredna situacija u četiri mesne zajednice zbog opasnosti od poplava i izlivanja reke Lim. Vanredna situacija proglašena je u mesnim zajednicama Prijepolje, Ivanje, Velika Župa i Brodarevo.

Načelnik Opštinskog štaba za vanredne situacije Milan Mlađenović rekao je da reka Lim raste iz sata u sat i proseku oko 10 cm.

- Trenutno se nalazi na koti 206, što predstavlja nivo vandredne odbrane od poplava. Ekipe su na terenu i stanje se neprekidno prati – rekao je Mlađenović na sednici.