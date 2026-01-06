- Izuzetan početak 2026. godine najavljuje da će ovakav trend posete biti nastavljen i u narednim danima. Velikom interesovanju pogoduju i povoljne vremenske prilike, planina je prekrivena snegom, pa svi ljubitelji skijanja i zimskih sportova mogu uživati u sadržajima Ski-centra “Tornik” koji poseduje staze prilagođene kako početnicima tako i vrhunskim skijašima. Zimsku zabavu upotpunjuju i sankališta širom Zlatibora, skijalište u neposrednoj blizini jezera, kao i dva klizališta – kažu U TO Zlatibor.

Uoči Božića, na Badnje veče, 6. januara, širom Zlatibora održava se tradicionalno paljenje badnjaka. Praznično večernje sa nalaganjem badnjaka u hramu Preobraženja Gospodnjeg na Zlatiboru počinje u 16 časova. Istovremeno, u 16 časova loženje badnjaka održaće se i kod crkve Svete Trojice u Gostilju, kao i ispred crkve u Alinom Potoku. Večernja služba u crkvi u Sirogojnu počinje u 16:30, dok je paljenje badnjaka predviđeno od 17 časova. Ispred crkve u Dobroselici, kao i ispred crkve u Čajetini, paljenje badnjaka organizovano je sa početkom u 18 časova. Praznično večernje sa nalaganjem badnjaka u crkvi u Krivoj Reci počinje u 21 čas, dok u crkvi u Mačkatu počinje u 22 časa.