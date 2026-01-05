Slušaj vest

PROKUPLJE - Već satima je potpuno blokiran saobraćaj u Prokuplju, zbog kilometarskih kolona koje idu iz pravca Kuršumlije duž regionalnog puta Niš- Priština.

Reč je o vozilima koja dloaze sa Kosova i Metohije i kojima je ovo tranzitni pravac ka zemljama Evrope.

kolona.jpg
Foto: B.R.

-Kolona je kod Male Plane, odnosno na desetak kilometara od Prokuplja i tako je sve do izlaza iz Prokuplja ka Nišu. Nemoguće je proći, sem možda za lokalce nekim alternativnim putevima preko sela- kažu Prokupčani.

Ovakva gužva nije zabeležena, a kroz Prokuplje na više mesta saobraćajni policajci regulišu saobraćaj.

Kurir.rs

Ibarska magistrala
LOZNICA - Čišćenje.JPG
Skupstina_sneg_02_Milica_Vuckovic_b.jpg
sneg (3).jpeg