KILOMETARSKE KOLONE NA ULAZU U PROKUPLJE: Saobraćaj satima blokiran, nezabeležena gužva (FOTO)
PROKUPLJE - Već satima je potpuno blokiran saobraćaj u Prokuplju, zbog kilometarskih kolona koje idu iz pravca Kuršumlije duž regionalnog puta Niš- Priština.
Reč je o vozilima koja dloaze sa Kosova i Metohije i kojima je ovo tranzitni pravac ka zemljama Evrope.
-Kolona je kod Male Plane, odnosno na desetak kilometara od Prokuplja i tako je sve do izlaza iz Prokuplja ka Nišu. Nemoguće je proći, sem možda za lokalce nekim alternativnim putevima preko sela- kažu Prokupčani.
Ovakva gužva nije zabeležena, a kroz Prokuplje na više mesta saobraćajni policajci regulišu saobraćaj.
