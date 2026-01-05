Slušaj vest

U dvorištu porodične kuće Zlatka Božića u Čobanskoj ulici broj 8, psi lutalice su napravili pravi pokolj živine. Stradalo je ukupno šest pataka, 13 kokošaka i dva petla. Ovo je drugi napad pasa lutalica u poslednjih nekoliko dana.

-Kad sam došao kući, zatekao sam jeziv prizor - mrtve životinje su bile razbacane po celom dvorištu. Preživele su samo dve kokoške i jedna teško povređena patka, za koju sumnjamo da će se uspeti da se izvuče. U čoporu je bilo četiri, pet pasa, koji su se i danas vratili da dovrše svoj krvavi pir. Uspeo sam da ih snimim, ali i oteram, ogorčen je Božić.

1/13 Vidi galeriju Psi lutalice poklali živinu porodici iz Apatina na Božić Foto: Kurir.rs/J.M.

Ovo je već drugi put u poslednjih nekoliko dana da psi lutalice probijaju žičanu ogradu i upadaju u dvorište Božića. Prvi put su zaklali jednu patku i jednu kokošku.

-Poludeo sam kad sam video mrtvu živinu svuda po dvorištu. Treba li, posle ovoga, da strahujemo i za svoje živote u sopstvenom dvorištu, koje i pored ograde, pokazalo se, nije bezbedno od napada lutalica. Ne smem ni da zamislim šta je moglo da se desi da je, slučajno, dete bilo u dvorištu, navodi naš sagovornik i dodaje da je na meti lutalica istog dana bilo i komšijino dvorište i živina koja se u njemu nalazila.

Policija je, po njegovom pozivu, izašla na lice mesta, fotografisala mrtvu živinu i sačinila zapisnik.

Problem sa psima lutalicama u celoj opštini traje odavno. I ne rešava se, jer ono što se radi pokazalo se da je samo mazanje očiju građanima. Naime, sa ulica se (povremeno i retko) kupe napušteni psi i odvoze u (navodno) neki azil van Apatina, ali se, nekako istovremeno, kako tvrde oni koji brinu o psima koji su na ulici, volšebno pojavlju novi (u skoro istom broju). Ovo vrćenje u krug po sistemu odvezi – dovezi, nije i ne može ni biti rešenje ovog velikog problema.

Kurir.rs