LOZNICA- Izložba radova nastalih povodom konkursa "Manastiri i crkve lozničkog kraja" koji je organizovala Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) pod pokroviteljstvom Grada, otvorena je danas u Inovacionom centru. Autori radova su loznički osnovci od petog do osmog razreda koji su se u velikom broju odazvali na konkurs i stručni žiri stavili pred težak zadatak da izabere najbolje.

- Na konkursu je stiglo 108 radova iz 13 lozničkih osnovnih škola, a ovde je izloženo 40 najuspešnijih. Učenici su pokazali veliku kreativnost, а radovi su nagrađivani u konkurenciji crtež i kolorit. U koloritu imamo jednu prvu i po dve druge i treće nagrade, za crtež prve tri, a imamo i tri nagrade za posebnu kreativnost i jednu za najbolje marketiško rešenje. Nažalost, zbog loših vremenskih uslova mnoga deca, autori i nagrađeni, nisu došla pa su nagrade preuzeli njihovi nastavnici. Za našu prošle godine objavljenu brošuru – ''Crkve i manastiri'', čija je autorka Kristina Nikolić, dobili smo blagoslov episkopа šabačkог Jeroteja, kao i za ovu izložbu, čijem otvaranju i prisustvuje – kazala je Aleksandra Savić, direktorka TOGL.

Otvorena izložba "Manastiri i crkve lozničkog kraja"

Kako je saopšteno najveći broj radova stigao je iz škola ''14.oktobar'' u Dragincu, ''Anta Bogićević'' iz Loznice i ''Petar Tasić'' iz Lešnice. Nagrade najboljim učesnicima uručio je episkop Jerotej, koji je blagoslovio i sam današnji događaj, a potom je u društvu zamenika gradonačelnika Petra Gavrilovića i pomoćnik gradonačelnika Milana Jugovića, pogledao učeničke radove. Otvaranju izložbe prisustvovali su učenici, njihovi nastavnici i roditelji, a u kulturno-umetničkom programu učestvovao je Dečji crkveni hor ''Slatkopojci'', Hrama Pokrova Presvete Bogorodice u Loznici. Podsetimo, na području Loznice nalaze se tri manastira i 26 crkava, od kojih je zaštićenim kulturnim dobrima proglašeno pet. U oktobru je TOGL predstavila brošuru – ''Crkve i manastiri'', u kojoj se nalaze podaci o dva manastira i deset crkava, što omogućava interesantno putovanje i otkrivanje kulturne baštine ovoga kraja.