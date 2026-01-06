Slušaj vest

Uz blagoslov Mitropolita i Arhiepiskopa kruševačkog, Gospodina dr Davida Perovića, u Muzejskoj zbirci Narodnog univerziteta u Trsteniku, obnovljen je rad Kola srpskih sestara.

Pored domaće publike iz Trstenika, koja je u velikom broju došla da podrži obnovu rada Kola srpskih sestara u Trsteniku, da podrže Trsteničanke, došle su predstavnice Kola srpskih sestara iz Kruševca, Aleksandrovca, Vrnjačke Banje, Požarevca. Program je otpočeo himnom Kola srpskih sestara i nastupom pevačkog društva „Boško Jugović“ pod dirigentskom palicom Tijane Bojović.

Pevačko društvo je izvelo nekoliko prigodnih pesama, među kojima je i himna KSS u Trsteniku „Zrno nade“. Tekst za himnu je napisala zavičajna pesnikinja Hadži Jelena Stojsavljević, a muziku je komponovao Zoran Stojanović. Centralni deo programa je činilo otvaranje autorske izložbe „Snaga dobrote“ kustoskinje pedagoga Narodnog muzeja Kruševac, Vesne Bogdanović, članice Kola srpskih sestara iz Kruševca. Program je vodila Vesna Kezović Miljković, a u okviru programa su govorile Snežana Stajković, predsednica KSS iz Kruševca, Jelena Stojsavljević iz Trstenika, Ljubica Jotić Petković iz Kruševca i dr Jasmina Živković iz Požarevca.

1/4 Vidi galeriju U Trsteniku obnovljen rad Kola srpskih sestara Foto: KSS Trstenik

O istorijatu Kola srpskih sestara govorila je dr Jelena Vukčević.

-KSS osnovano 1903. i radilo je sve do 1942. godine kada je njegov rad, za vreme okupacije, zabranjen. U godinama posle Drugog svetskog rata pokušalo se obnovom rada Kola ali su tadašnje vlasti rad KSS ocenile kao buržoaski i reakcionaran, te su potpuno zabranile rad KSS 1947. godine. Najraniji pomen KSS Trsteniku je iz 1905. godine, u časopisu „Vardar“ i njegov rad se može pratiti sve do početka Drugog svetskog rata. Obnovu rada KSS u Trsteniku obeležavamo stojeći na ramenima naših prethodnica, „žena koje su se pre nas borile i delovale u nacionalnom interesu, jer u trenutku formiranja, KSS je bilo najpre i najviše patriotsko društvo. Njegovom formiranju prethodio je rad Delfe Ivanić, supruge tadašnjeg srpskog konzula u Skoplju u saradnji sa Nadeždom Petrović. One su mobilisale celokpnu srpsku žensku javnost i organizovale se u društvo kome je ime dao Branislav Nušić: Kolo srpskih sestara, kazala je ova istaknuta istoričarka.

Delatnost KSS je posebno bila važna od 1912. do 1918. godine kada one uzimaju aktivnog učešća u Prvom svetsku ratu, primarno kao bolničarke. Srpska država, predviđajući ratni period, još 1910. godine počinje sa obukama za bolničarke o čemu su sačuvane i

fotografije na kojima se vide članice Kola iz Trstenika na obuci u Kruševcu. Danas, članice Kola srpskih sestara u čitavoj Srbiji i dijaspori, stoje ujedinjene na idejnim načelima Nadežde Petrović i Delfe Ivanić. Kolo u Trsteniku je osmislilo bogat program aktivnosti u 2026. godini i očekuje učešće većeg broja aktivistkinja.