LOZNICA – Kao što nije dugo bilo, ovoga januara u nabavku badnjaka ide se po snegu. Kao i minulih godina najveća ponuda je kod lozničke zelene pijace gde su od prvih dana nove godine nalaze prodavci badnjaka i božićnih ukrasa, ali ih ima i u drugim delovima grada.

Ovoga puta badnjaci su pod snegom pa treba malo strpljenja da se izabere pravi, a cene su za svačiji džep. Od onih najmanjih, da se simbolično donesu do stana, od 50, do 100, ili 200 dinara, ili velikih za ispred kuće koji koštaju i do 700 dinara.

Uoči najradosnijeg praznika u Loznici

Princip je što badnjak veći to skuplje košta. Mogu se naći i kese pune slame za 200 dinara, platoi sa mladom pšenicom i svećom i badnjak sa postoljem od 150 do 500 dinara, a iznos zavisi od složenosti aranžmana. Ima i onih koji koštaju i po 1.500 dinara, sve zavisi od želje kupca, ali i uloženog truda prodavaca od kojih je mnogima danas stalo da što pre odu kući i sklone se sa hladnoće.

Osim nabavke badnjaka, treba na Badnji dan ići po pečenicu, pa je mnoge brinuo sneg koji neprekidno pada, da li će putevi biti prohodni i koliko će im pahulje otežati odlazak do sela, ili pečenjare u gradu i okolini.

Predstoji najradosniji praznik, mnogima i najdraži, pa treba da se ispoštuju običaji i trpeza bude bogata kao što je uvek i bila. Uz sve to kako stoje stvari biće ovo beli Božić, na radost mnogih, kakav odavno bio nije. Kao i minulih godina kod lozničkih hramova za danas je u 18 časova zakazano osvećenje i zajedničko paljenje badnjaka.