Slušaj vest

U Vranju je još za vikend počela prodaja badnjaka. Uoči Badnjeg dana na tezgama u Vranju badnjaci i ukrasi za Božić.

Ivica Ilić i ove godine je ispred Sabornog hrama Svete Trojice. Za Kurir kaže da je prodaja badnjaka u Vranju počela za vikend već u subotu. Jedan je od retkih prodavaca koji je spreman da objasni značaj badnjaka i običaj njegovog unošenja u kuću.

Na pitanje zašto je važno da se za Badnji dan unese badnjak, ali i grančica drena odgovara:

„Dren je važan zbog zdravlja, kažu da si „zdrav kao dren“. Ljudi kupuju badnjak, a grančicu drena dobiju na poklon. Grančica drena obavezno ide u česnicu, a onaj ko je izvuče, biće zdrav cele godine. Cene badnjaka su skoro iste kao i prošle godine“, kaže Ivica.

Sagovornik Kurira objašnjava da mu je potrebno svega deset minuta da napravi badnjak.

1/5 Vidi galeriju U Vranju još za vikend počela prodaja badnjaka Foto: Kurir.rs/T.S.

„Jedan badnjak za jedno desetak minuta. U njemu su grančice drena slama, badnjak, klas (kukuruz) žito i zelenilo od jelke. Na badnjaku i slika nekog sveca i to je to“.

Badnjaci su 150 do 200 dinara. Žito u saksiji 200 dinara.

U pešačkoj zoni na šetalištu i božićni ukrasi. Prodaju se po ceni od 600, 1.000 pa i 1.200 dinara zavisi od veličine i tehnike izrade, neke su malo zahtevnije, objašnjavaju prodavci.

Ivica kaže da se ipak najviše prodaje klasičan badnjak već po tradiciji.