Vranjanci se spremaju za Badnji dan: Badnjaci, dren i čuvanje božićne tradicije, prodaja badnjaka počela već za vikend (FOTO)
U Vranju je još za vikend počela prodaja badnjaka. Uoči Badnjeg dana na tezgama u Vranju badnjaci i ukrasi za Božić.
Ivica Ilić i ove godine je ispred Sabornog hrama Svete Trojice. Za Kurir kaže da je prodaja badnjaka u Vranju počela za vikend već u subotu. Jedan je od retkih prodavaca koji je spreman da objasni značaj badnjaka i običaj njegovog unošenja u kuću.
Na pitanje zašto je važno da se za Badnji dan unese badnjak, ali i grančica drena odgovara:
„Dren je važan zbog zdravlja, kažu da si „zdrav kao dren“. Ljudi kupuju badnjak, a grančicu drena dobiju na poklon. Grančica drena obavezno ide u česnicu, a onaj ko je izvuče, biće zdrav cele godine. Cene badnjaka su skoro iste kao i prošle godine“, kaže Ivica.
Sagovornik Kurira objašnjava da mu je potrebno svega deset minuta da napravi badnjak.
„Jedan badnjak za jedno desetak minuta. U njemu su grančice drena slama, badnjak, klas (kukuruz) žito i zelenilo od jelke. Na badnjaku i slika nekog sveca i to je to“.
Badnjaci su 150 do 200 dinara. Žito u saksiji 200 dinara.
U pešačkoj zoni na šetalištu i božićni ukrasi. Prodaju se po ceni od 600, 1.000 pa i 1.200 dinara zavisi od veličine i tehnike izrade, neke su malo zahtevnije, objašnjavaju prodavci.
Ivica kaže da se ipak najviše prodaje klasičan badnjak već po tradiciji.
Vranjanci Badnji dan i božićne praznike započinju unošenjem grančice badnjaka. U porodični dom unosi ga „polažajnik“. Prošlogodišnji badnjak se pali za napredicu u kući čime je ispoštovan običaj Badnjeg dana i priprema za predstojeći Božić, hrišćanski praznik kojim se proslavlja rođenje Isusa Hrista porodično uz prazničnu trpezu. Praznična trpeza je posna na Badnji dan i masna na Božić.