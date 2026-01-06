Drugi vozač ga je udario i - pobegao, a vozilo je završilo do pola zaronjeno u sneg.
"KAKO GA OVAKO ZABODE..." O ovoj slici od jutros priča Srbija! Vozač ga udario i pobegao, a on ovako završio u snegu?!
U Jevremoviću, kod Ratkove kafane, dogodio se udes za anale u kojem je jedan od automobila završio upravo ovako - naglavačke zaboden u sneg?!, pišu loznički mediji.
Drugi vozač ga je udario i - pobegao, a vozilo je završilo do pola zaronjeno u sneg.
- Pa kako druže,kakooo ??????, čudili su se u komentarima.
