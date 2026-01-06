Slušaj vest

Dečak Lazar Jovanović na svet je došao 4. januara u 18 časova i 5 minuta, a vest je obradovala i porodicu i medicinsko osoblje.

Lazar je treće dete u porodici Jovanović, a ujedno i najmlađi – njegova starija braća ili sestre imaju šest i dve godine. Kako je rečeno prilikom obilaska porodilišta, majka i beba su dobrog zdravstvenog stanja, a porođaj je protekao bez ikakvih komplikacija.

Direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica Vojislav Mirnić istakao je da su prethodni dani bili izuzetno uspešni za porodilište.

- Tokom jučerašnjeg dana rođeno je sedam beba, a jutros, na Badnji dan, još dve. Ako se po jutru dan poznaje, pred nama je dobra godina – rekao je Mirnić.

Grad darovao prvu bebu u 2026.

Prvu bebu u novoj godini obišla je i gradonačelnica Sremske Mitrovice Danica Nedić, koja je istakla da lepši početak Badnjeg dana nisu mogli da zamisle.

Grad je malom Lazaru i njegovoj porodici obezbedio:

auto-sedište

kozmetički i apotekarski paket

paket pelena

novčanu pomoć od 100.000 dinara

Pored toga Lazar ima pravo i na redovnu gradsku pomoć od 50.000 dinara.

– Ove godine smo udvostručili iznos za prvu bebu u godini jer želimo da pokažemo koliko nam je važno svako rođeno dete – poručila je gradonačelnica.

Prva beba iz Rume rođena 2. januara

Radost u porodilištu stigla je tokom noći 2. januara, u 12.40 časova, rođena je i prva beba iz Rume u 2026. godini. Reč je o dečaku, a majka je Bobana Vojinović iz Rume.

Podsetimo, tokom 2025. godine u mitrovačkom porodilištu rođeno je 1.067 beba, a nadležni se nadaju da će ova godina doneti još više razloga za radost.