Dok se većina domaćinstava zadovolji sa nekoliko lampica za praznike, u selu Višnjićevo kod Sremske Mitrovice jedno dvorište sija kao iz filma.

Za to je zaslužan Dragan Nastić, student završne godine farmacije koji studira u Novom Sadu, a svake zime se vraća kući da napravi – spektakl.

Njegovu porodičnu kuću i dvorište ove godine krasi više od 60.000 lampica, zbog čega je postala glavna praznična atrakcija u kraju. Svetlost se vidi izdaleka, a ljudi sve češće dolaze samo da bi se fotografisali i snimili prizor.

Iako mu je fakultet prioritet, Dragan kaže da je ukrašavanje njegova velika ljubav, koju neguje godinama. Svake sezone dodaje nove elemente, menja raspored i unapređuje instalacije, pa kuća tokom praznika izgleda potpuno drugačije nego ostatak godine.

Njegov trud nije prošao nezapaženo – komšije, prolaznici, ali i ljudi iz okolnih mesta dolaze da vide prazničnu čaroliju. Mnogi zastaju, slikaju se i dele snimke na društvenim mrežama, a interesovanje, kako kaže, raste iz godine u godinu.

Kako izgleda ovogodišnja postavka može se videti na fotografijama i snimcima, ali jedno je sigurno – u Višnjićevu ove zime nema sumnje gde je praznični centar.