Slušaj vest

Dok se većina domaćinstava zadovolji sa nekoliko lampica za praznike, u selu Višnjićevo kod Sremske Mitrovice jedno dvorište sija kao iz filma.

Za to je zaslužan Dragan Nastić, student završne godine farmacije koji studira u Novom Sadu, a svake zime se vraća kući da napravi – spektakl.

Njegovu porodičnu kuću i dvorište ove godine krasi više od 60.000 lampica, zbog čega je postala glavna praznična atrakcija u kraju. Svetlost se vidi izdaleka, a ljudi sve češće dolaze samo da bi se fotografisali i snimili prizor.

Dragan iz Višnjićeva okitio kuću i dvorište sa 60.000 lampica Foto: Kurir.rs/D.Š.

Iako mu je fakultet prioritet, Dragan kaže da je ukrašavanje njegova velika ljubav, koju neguje godinama. Svake sezone dodaje nove elemente, menja raspored i unapređuje instalacije, pa kuća tokom praznika izgleda potpuno drugačije nego ostatak godine.

Njegov trud nije prošao nezapaženo – komšije, prolaznici, ali i ljudi iz okolnih mesta dolaze da vide prazničnu čaroliju. Mnogi zastaju, slikaju se i dele snimke na društvenim mrežama, a interesovanje, kako kaže, raste iz godine u godinu.

Kako izgleda ovogodišnja postavka može se videti na fotografijama i snimcima, ali jedno je sigurno – u Višnjićevu ove zime nema sumnje gde je praznični centar.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoIvan ukrasio kuću za medalju, ceo komšiluk svetli kao Las Vegas: Obišao 7 kontinenta, gledao šta drugi rade, pa napravio bajku! A cena - šok!
ukrasi9.png
Ludi svet"Komšije su se žalile na moje novogodišnje lampice, pa sam odlučila da im se osvetim" Hit priča iz komšiluka zapalila mreže
novogodišnja dekoracija, jelka, lampice
Politika"NE MOGU ZAISTA DA RAZUMEM ZAŠTO BILO KOME SMETA TAJ VOZIĆ" Uništen dečji voz na Trgu slobode u Novom Sadu?! Mićin zgranut: Nije to slučajno (FOTO)
Screenshot 2025-12-21 085804.jpg
BeogradPRAZNIČNO RASPOLOŽENJE U BEOGRADU: Pogledajte kako sija okićeni tramvaj na liniji 5! (VIDEO)
tramvaj-foto-marina-lopicic.jpg
NekretnineUlazi u zgrade šljašte kao diskoteka: Koliko košta praznično ukrašavanje i ko sve to plaća
Novogodišnja dekoracija ukrašavanje zgrada
AutoNovogodišnji ukrasi na automobilu: Nešto je dozvoljeno, a zbog ovog mogu da vas kazne
Screenshot 2025-12-06 131221.jpg