Slušaj vest

Grad Novi Sad, u saradnji sa Javnim preduzećem Nacionalni park Fruška gora, i ove godine realizovao je akciju podele besplatnih badnjaka građanima, kako bi se sprečila seča šume, objavljeno je danas.

Kako je saopšteno, Nacionalni park Fruška gora u saradnji sa zainteresovanim opštinama i crkvenim organizacijama, podeliće besplatno građanima više od 15.000 pripremljenih badnjaka.

Objasnili su da to čine kako bi tradicija i običaji bili ispoštovani, uz istovremeno očuvanje ekosistema i prirodnih vrednosti najstarijeg nacionalnog parka u Srbiji i jedinog na teritoriji Vojvodine.

Podela besplatnih badnjaka organizovana je, osim u Novom Sadu, i u svim opštinama koje se prostiru na teritoriji nacionalnog parka, a to su Sremski Karlovci, Irig, Sremska Mitrovica, Beočin i Šid.

Kako se objašnjava, stručnjaci iz nacionalnog parka pripremili su badnjake sečom hrasta isključivo na onim površinama na kojima je to po planu gajenja šuma, kako ne bi bile ugrožene prirodne vrednosti Nacionalnog parka Fruška gora.

Iz tog nacionalnog parka su upozorili da njihova čuvarska služba, zajedno sa policijom, 24 časa kontroliše, kako bi se sprečila svaka nedozvoljena seča hrastovih stabala.

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoOVAKO SU SRPSKI DOMAĆINI JUTROS URANILI PO BADNJAK! Uz pesmu, silni momci u koloni okićeni srpskim trobojkama (VIDEO)
Screenshot 2026-01-06 093730.jpg
DruštvoKada se po pravilu ide po badnjak: Obavezno je da ide neko ko je mlad, a drvo se seče pre izlaska sunca
image2.jpg
ZanimljivostiZašto palimo badnjak na Badnji dan? Crkva kaže da je običaj nastao rođenjem Isusa, a drugi ga vežu za staroslovensko božanstvo Svetovida
Paljenje badnjaka ispred Hrama Svetog Save na Badnji dan
BeogradHRAM SVETOG SAVE U BEOGRADU: Praznični plan bogosluženja (SATNICA)
IMG-20250107-WA0096.jpg
Bosna i HercegovinaBADNJAK DONELI ŽANDARMI NA KONJIMA Badnje jutro u Crkvi Svetog arhangela Mihaila u Centru za obuku MUP Republike Srpske (FOTO, VIDEO)
Badnjak.jpg