Grad Novi Sad, u saradnji sa Javnim preduzećem Nacionalni park Fruška gora, i ove godine realizovao je akciju podele besplatnih badnjaka građanima, kako bi se sprečila seča šume, objavljeno je danas.

Kako je saopšteno, Nacionalni park Fruška gora u saradnji sa zainteresovanim opštinama i crkvenim organizacijama, podeliće besplatno građanima više od 15.000 pripremljenih badnjaka.

Objasnili su da to čine kako bi tradicija i običaji bili ispoštovani, uz istovremeno očuvanje ekosistema i prirodnih vrednosti najstarijeg nacionalnog parka u Srbiji i jedinog na teritoriji Vojvodine.

Podela besplatnih badnjaka organizovana je, osim u Novom Sadu, i u svim opštinama koje se prostiru na teritoriji nacionalnog parka, a to su Sremski Karlovci, Irig, Sremska Mitrovica, Beočin i Šid.

Kako se objašnjava, stručnjaci iz nacionalnog parka pripremili su badnjake sečom hrasta isključivo na onim površinama na kojima je to po planu gajenja šuma, kako ne bi bile ugrožene prirodne vrednosti Nacionalnog parka Fruška gora.

Iz tog nacionalnog parka su upozorili da njihova čuvarska služba, zajedno sa policijom, 24 časa kontroliše, kako bi se sprečila svaka nedozvoljena seča hrastovih stabala.