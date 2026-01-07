UNOŠENJE BADNJAKA U ZGRADU GRADSKE UPRAVE: Velika verska mamifestacija u Kruševcu (FOTO)
Juče je, tradicionalno na Badnji dan, unet Badnjak u zgradu Gradske uprave, u prisustvu rukovodstva Grada Kruševca, direktora javnih preduzeća i ustanova, predstavnika javnog i političkog života.
Badnjak je uneo gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, a Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački Gospodin dr David Perović je blagoslovio i osveštao Badnjak.
Mitropolit i Ahiepiskop kruševački je, u svojoj besedi, podsetio na žrtvu Gospoda Isusa Hrista i našu obavezu, da kao vernici sledimo njegov put i poštujemo vrednosti i načela kojima se i on rukovodio.
-Ovaj hrišćanski praznik nas podseća na slogu, koja nam je u ovim vremenima svima potrebna.
Gospodin David je poželeo mir, slogu i blagodet svim građanima za Badnji dan, Badnje veče i Božić.
Gradonačelnik Ivan Manojlović je građanima uputio Božićnu čestitku..
-Današnji dan nas podseća na slogu, jedinstvo, podršku i mir. Svim pravoslavnim vernicima želim da Božić dočekaju u miru sa najmilijima kod svojih kuća. A sa verom da će nam Gospod Bog podariti volju, snagu i znanje da svi zajedno radimo za bolji Kruševac.
Kruševački Mitropolit i Arhiepiskop Gospodin dr David Perović i gradonačelnik Ivan Manojlović čestitali su građanima Kruševca najveći hrišćanski praznik – Božić, tradicionalnim pozdravom „ Mir Božji, Hristos se rodi“!
Kurir.rs