Slušaj vest

Juče je, tradicionalno na Badnji dan, unet Badnjak u zgradu Gradske uprave, u prisustvu rukovodstva Grada Kruševca, direktora javnih preduzeća i ustanova, predstavnika javnog i političkog života.

Badnjak je uneo gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, a Njegovo Visokopreosveštenstvo Arhiepiskop i Mitropolit kruševački Gospodin dr David Perović je blagoslovio i osveštao Badnjak.

1/7 Vidi galeriju Unošenje badnjaka u zgradu Gradske uprave Kruševca Foto: Ž. M.

Mitropolit i Ahiepiskop kruševački je, u svojoj besedi, podsetio na žrtvu Gospoda Isusa Hrista i našu obavezu, da kao vernici sledimo njegov put i poštujemo vrednosti i načela kojima se i on rukovodio.

-Ovaj hrišćanski praznik nas podseća na slogu, koja nam je u ovim vremenima svima potrebna.

Gospodin David je poželeo mir, slogu i blagodet svim građanima za Badnji dan, Badnje veče i Božić.

Gradonačelnik Ivan Manojlović je građanima uputio Božićnu čestitku..

-Današnji dan nas podseća na slogu, jedinstvo, podršku i mir. Svim pravoslavnim vernicima želim da Božić dočekaju u miru sa najmilijima kod svojih kuća. A sa verom da će nam Gospod Bog podariti volju, snagu i znanje da svi zajedno radimo za bolji Kruševac.

Kruševački Mitropolit i Arhiepiskop Gospodin dr David Perović i gradonačelnik Ivan Manojlović čestitali su građanima Kruševca najveći hrišćanski praznik – Božić, tradicionalnim pozdravom „ Mir Božji, Hristos se rodi“!