JP „Putevi Srbije“ obaveštava javnost da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni za saobraćaj.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Požege, Užica, Valjeva.

Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva i Novog Pazara.

Sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi.

Raspolažemo sa dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle.

JP „Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, jer se danas i sutra (6. i 7. januara 2026.g.), u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji i širem području Beograda, u južnom Banatu, Šumadiji, Pomoravlju i na istoku Srbije očekuje lokalna pojava kiše koja će se lediti pri tlu.