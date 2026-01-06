Srbija
PRVA BEBA U 2026. GODINI Trstenik pozdravlja prinovu sa 100.000 dinara
Prva beba u ovoj godini rođena je u Trsteniku.
- Sa posebnom radošću i ponosom, opština Trstenik pozdravlja prvu bebu rođenu u 2026. godini – prelepu devojčicu, najveću radost i ponos porodice Marković. Njen dolazak na svet obasjao je početak nove godine i doneo toplinu, nadu i osmehe svima nama.
Kao znak pažnje i podrške porodici, opština Trstenik darivaće novčanu poklon-čestitku u iznosu od 100.000 dinara. Od srca čestitamo porodici Marković i želimo našoj najmlađoj sugrađanki da odrasta okružena zdravljem, ljubavlju, srećom i bezbrižnim detinjstvom, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.
